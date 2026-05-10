Mit Hilfe der Leser: „Krone“ kämpft gegen Tierleid

Anfang März begann das bahnbrechende Kastrations-Projekt unserer „Tierecke“, das viel Tierleid verhindert! Eine Bilanz – und ein riesiges Dankeschön. . .
Zehntausende Euro hat unsere „Tierecke“ in die Hand genommen, um möglichst viele Streunerkatzen in der Steiermark kastrieren zu lassen und damit immens viel Tierleid zu verhindern – wofür wir viel Lob von Tierschützern bekommen. „Das ist sensationell“, sagt etwa Anita Wagner, die großartige Arbeit leistet, dafür bereits mit dem Tierschutzpreis ausgezeichnet wurde. „Und genau, was dringend nötig ist. Das Tierleid wird nämlich in Bezug auf Streunerkatzen immer schlimmer.“
Doch wir kämpfen weiter – und könnten das nicht, ohne großartige steirische Vereine an unserer Seite, welche die komplette Abwicklung unserer Kastrationsaktion übernehmen. Allein Dogs, Cats und More (DCM) haben bereits mehr als 60 Streunerkatzen im Rahmen unserer „Tierecke“-Aktion kastrieren lassen können. Und beim engagierten Verein „Purzel & Vicky“ waren es bislang schon 79. Leiterin Ingrid Stracke: „Wir danken herzlich für die großartige ,Krone’-Aktion, damit kann vielen geholfen werden, für die sich sonst keiner zuständig fühlt.“ 500 Kastrationen sind unser erstes Ziel.
Der Dank der ,Krone´gilt den Tierschützern und den Lesern, die unsere Aktion durch Spenden ermöglichen!
Maggie Entenfellner
Bild: KMM
Wir wiederum sagen unseren großartigen Tierschützern Danke. Allen, die das Einfangen, Versorgen, Kastrieren übernehmen. Was das für eine Arbeit ist, die sie – meist unbedankt und unbezahlt – übernehmen.
Und ganz speziell jenen, ohne die die Durchführung unseres bahnbrechenden Projekts gar nicht möglich wäre: „Purzel & Vicky“, DCM, SOS Tier Murau und Murtal, Tierschutzverein Leoben, Weizer Pfotenbrücke.
Bitte unterstützen Sie uns weiter!
Unser allergrößter Dank gilt unseren Lesern. Ohne Ihre Spenden könnten wir den Tieren nicht helfen. Bitte unterstützen Sie weiter!
Konto: Verein Freunde der Tierecke,
AT93 6000 0000 9211 1811
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