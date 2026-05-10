Mit Hilfe der Leser: „Krone“ kämpft gegen Tierleid

Doch wir kämpfen weiter – und könnten das nicht, ohne großartige steirische Vereine an unserer Seite, welche die komplette Abwicklung unserer Kastrationsaktion übernehmen. Allein Dogs, Cats und More (DCM) haben bereits mehr als 60 Streunerkatzen im Rahmen unserer „Tierecke“-Aktion kastrieren lassen können. Und beim engagierten Verein „Purzel & Vicky“ waren es bislang schon 79. Leiterin Ingrid Stracke: „Wir danken herzlich für die großartige ,Krone’-Aktion, damit kann vielen geholfen werden, für die sich sonst keiner zuständig fühlt.“ 500 Kastrationen sind unser erstes Ziel.