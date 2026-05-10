Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kastrationsprojekt

Mit Hilfe der Leser: „Krone“ kämpft gegen Tierleid

Steiermark
10.05.2026 09:00
Auch dieses Babykatzerl konnte im Rahmen unserer Aktion gerettet werden!
Auch dieses Babykatzerl konnte im Rahmen unserer Aktion gerettet werden!(Bild: DCM)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Anfang März begann das bahnbrechende Kastrations-Projekt unserer „Tierecke“, das viel Tierleid verhindert! Eine Bilanz – und ein riesiges Dankeschön. . . 

0 Kommentare

Zehntausende Euro hat unsere „Tierecke“ in die Hand genommen, um möglichst viele Streunerkatzen in der Steiermark kastrieren zu lassen und damit immens viel Tierleid zu verhindern – wofür wir viel Lob von Tierschützern bekommen. „Das ist sensationell“, sagt etwa Anita Wagner, die großartige Arbeit leistet, dafür bereits mit dem Tierschutzpreis ausgezeichnet wurde. „Und genau, was dringend nötig ist. Das Tierleid wird nämlich in Bezug auf Streunerkatzen immer schlimmer.“

Anita Wagner, eine unserer großartigen steirischen Tierschutz-Ikonen
Anita Wagner, eine unserer großartigen steirischen Tierschutz-Ikonen(Bild: Christian Jauschowetz)

Doch wir kämpfen weiter – und könnten das nicht, ohne großartige steirische Vereine an unserer Seite, welche die komplette Abwicklung unserer Kastrationsaktion übernehmen. Allein Dogs, Cats und More (DCM) haben bereits mehr als 60 Streunerkatzen im Rahmen unserer „Tierecke“-Aktion kastrieren lassen können. Und beim engagierten Verein „Purzel & Vicky“ waren es bislang schon 79. Leiterin Ingrid Stracke: „Wir danken herzlich für die großartige ,Krone’-Aktion, damit kann vielen geholfen werden, für die sich sonst keiner zuständig fühlt.“ 500 Kastrationen sind unser erstes Ziel.

Zitat Icon

Der Dank der ,Krone´gilt den Tierschützern und den Lesern, die unsere Aktion durch Spenden ermöglichen!

Maggie Entenfellner

Bild: KMM

Wir wiederum sagen unseren großartigen Tierschützern Danke. Allen, die das Einfangen, Versorgen, Kastrieren übernehmen. Was das für eine Arbeit ist, die sie – meist unbedankt und unbezahlt – übernehmen.

Ihnen allen konnte schon geholfen werden!
Ihnen allen konnte schon geholfen werden!(Bild: DCM)
(Bild: DCM)
Mit Futter werden die Streuner angelockt und nach dem Eingriff und der Erholung wieder ins Freie ...
Mit Futter werden die Streuner angelockt und nach dem Eingriff und der Erholung wieder ins Freie entlassen(Bild: DCM)
(Bild: DCM)
(Bild: DCM)

Und ganz speziell jenen, ohne die die Durchführung unseres bahnbrechenden Projekts gar nicht möglich wäre: „Purzel & Vicky“, DCM, SOS Tier Murau und Murtal, Tierschutzverein Leoben, Weizer Pfotenbrücke.

Bitte unterstützen Sie uns weiter!

Unser allergrößter Dank gilt unseren Lesern. Ohne Ihre Spenden könnten wir den Tieren nicht helfen. Bitte unterstützen Sie weiter!

Konto: Verein Freunde der Tierecke,

 AT93 6000 0000 9211 1811

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
242.370 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
115.386 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
102.097 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
915 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
847 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
642 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf