Alpinistin bei Blitzeinschlag schwer verletzt

Frau wurde von Rettungshubschrauber geborgen

Die 28-jährige Frau aus Tschechien wurde dadurch zu Boden geschleudert und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Ihr 29-jähriger Begleiter setzte mittels Mobiltelefon einen Notruf ab. Bergrettungssanitäter wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen. Etwa 20 weitere Helfer stiegen zum Unfallort auf. Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Landeskrankenhaus Rottenmann geflogen. Der 29-Jährige, der mit den Helfern abstieg, wurde zur Abklärung ebenfalls ins LKH gebracht.