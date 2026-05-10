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Gewitterdrama am Berg

Alpinistin bei Blitzeinschlag schwer verletzt

Steiermark
10.05.2026 09:31
Die Frau wurde bei dem Blitzeinschlag am Kreuzkogel kurzzeitig bewusstlos.
Die Frau wurde bei dem Blitzeinschlag am Kreuzkogel kurzzeitig bewusstlos.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstagnachmittag ist eine 28-jährige Alpinistin am Kreuzkogel im steirischen Bezirk Liezen bei einem Blitzschlag schwer verletzt worden. Die Frau und ihr Begleiter waren beim Gipfelaufstieg plötzlich von einem heftigen Gewitter überrascht worden. 

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Die Frau verlor nach dem Einschlag kurz das Bewusstsein und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.

Von Gewitter überrascht
Das Duo war von der Kaiserau über die Klinke-Hütte und den Admonter Kalbling zum Kreuzkogel aufgestiegen. Kurz vor Erreichen des Gipfels wurden die Alpinisten von einem plötzlich aufziehenden Gewitter überrascht. Ein Blitz schlug laut Polizei in unmittelbarer Nähe ein.

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Frau wurde von Rettungshubschrauber geborgen
Die 28-jährige Frau aus Tschechien wurde dadurch zu Boden geschleudert und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Ihr 29-jähriger Begleiter setzte mittels Mobiltelefon einen Notruf ab. Bergrettungssanitäter wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen. Etwa 20 weitere Helfer stiegen zum Unfallort auf. Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Landeskrankenhaus Rottenmann geflogen. Der 29-Jährige, der mit den Helfern abstieg, wurde zur Abklärung ebenfalls ins LKH gebracht.

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