Wer den ORF Oberösterreich bald übernehmen könnte

Das ORF-Postenkarussell dreht sich auf Hochtouren und jetzt hat es offenbar auch Oberösterreich erfasst. Hinter den Kulissen wird längst darüber spekuliert, ob Landesdirektor Klaus Obereder den Sprung nach Wien macht. Am Küniglberg werden Posten frei, und Obereder gilt laut starken Stimmen aus dem Stiftungsrat als aussichtsreicher Kandidat für einen Top-Job als Info-, Technik- oder Programmdirektor. Für den 58-Jährigen wäre dies der große, wohl letzte Karriereschritt.