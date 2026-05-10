Wer den ORF Oberösterreich bald übernehmen könnte

Der nächste große ORF-Deal bahnt sich an: Oberösterreichs Landesdirektor Klaus Obereder (58) gilt als heißer Kandidat für einen Spitzenjob am Küniglberg. Doch wer übernimmt dann das Landesstudio? Die „Krone“ weiß, welche Namen hinter den Kulissen Thema sind.
Das ORF-Postenkarussell dreht sich auf Hochtouren und jetzt hat es offenbar auch Oberösterreich erfasst. Hinter den Kulissen wird längst darüber spekuliert, ob Landesdirektor Klaus Obereder den Sprung nach Wien macht. Am Küniglberg werden Posten frei, und Obereder gilt laut starken Stimmen aus dem Stiftungsrat als aussichtsreicher Kandidat für einen Top-Job als Info-, Technik- oder Programmdirektor. Für den 58-Jährigen wäre dies der große, wohl letzte Karriereschritt.
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