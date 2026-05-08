Jetskis, Pool und die Frage nach der Anerkennung

202 ein Rapvideo-Exzess, jetzt Biennale-Spektakel: Eine ungewöhnliche Parallele zwischen Musikerin Shirin David und Perfomance-Künstlerin Florentina Holzinger sorgt im Netz für Gesprächsstoff. Während die eine einst auf Luxus und Pose setzte, macht die andere daraus eine Kunstaktion mit Botschaft ...
Was haben Shirin David und Florentina Holzinger gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel – die eine ist Rapperin und Markenmaschine, die andere Performance-Künstlerin, Provokateurin und Biennale-Expert. Aber – und jetzt kommt’s – beide haben offenbar ein kleines Faible fürs Jetskifahren in Pools. Während David 2020 in ihrem Musikvideo „Hoes Up G`s Down“ aus der Laune heraus mit dem Jetski durchs Wasser bretterte, machte Holzinger daraus wahre Kunst.
Von Angeberei und der Nachhaltigkeit
Sie kreiste nämlich ebenfalls im Österreich-Pavillon der Biennale in Venedig durchs Wasser – allerdings nicht, um zu protzen, sondern als Teil eines ziemlich lauten Warnsignals: Holzingers „Seaworld Venice“ verhandelt Umweltkollaps, Massentourismus und den menschlichen Versuch, Natur, Körper und Technik zu kontrollieren. Also definitiv eine andere Größenordnung als ein Rapvideo.
Wo bleibt die Annerkunng und wer hats „kopiert“?
Trotzdem dauerte es nicht lange, bis im Netz erste Vergleiche zwischen den beiden Pool-Jetski-Momenten kursierten. Denn auch wenn Shirin David und Florentina Holzinger aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, verbindet sie plötzlich ein sehr spezielles Bild: zwei Frauen, ein Jetski – und ziemlich viel Gesprächsstoff.
Auch Rapperin Shirin David teilte das Video vor einigen Tagen – nicht ganz ohne Seitenhieb. In ihrem Posting fragte sie sinngemäß, wo denn eigentlich quasi ihre Anerkennung dafür bleibe. Der genaue Wortlaut: „Was machen wir mit Leuten, die keine Credits geben?“ Anscheinend gilt also auch beim Jetskifahren im Pool: Quellenangabe nie vergessen!
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