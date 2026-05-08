Jetskis, Pool und die Frage nach der Anerkennung

Was haben Shirin David und Florentina Holzinger gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel – die eine ist Rapperin und Markenmaschine, die andere Performance-Künstlerin, Provokateurin und Biennale-Expert. Aber – und jetzt kommt’s – beide haben offenbar ein kleines Faible fürs Jetskifahren in Pools. Während David 2020 in ihrem Musikvideo „Hoes Up G`s Down“ aus der Laune heraus mit dem Jetski durchs Wasser bretterte, machte Holzinger daraus wahre Kunst.