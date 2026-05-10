Lionel Messi feiert Liga-Rekord, Fans stürmen Feld

In Toronto wirbelte der mittlerweile 38-jährige Messi, dessen Teilnahme an der WM, bei der Österreich auf Argentinien trifft, weiterhin offen ist, wie zu besten Zeiten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit überließ er Rodrigo de Paul einen Freistoß, den dieser dann im Nachschuss zur Führung verwandelte (44.). Nach der Pause bereitete Messi zunächst die Treffer von Luis Suárez (56.) und Sergio Reguilon (73.) vor, bevor er nach Doppelpass mit de Paul selbst traf (76.).