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Lionel Messi feiert Liga-Rekord, Fans stürmen Feld

Fußball International
10.05.2026 09:20
(Bild: AFP/MARK BLINCH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Superstar Lionel Messi hat in der nordamerikanischen Major League Soccer einen neuen Meilenstein gesetzt. Der argentinische Weltmeister glänzte beim 4:2-(1:0)-Erfolg von Inter Miami beim Toronto FC mit einem Treffer und zwei Torvorlagen. Damit war Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS nun an 100 Treffern direkt beteiligt – keinem anderen Fußballer gelang das in so wenigen Spielen. Der Italiener Sebastian Giovinco hielt bisher die Bestmarke mit 95 Partien.

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In Toronto wirbelte der mittlerweile 38-jährige Messi, dessen Teilnahme an der WM, bei der Österreich auf Argentinien trifft, weiterhin offen ist, wie zu besten Zeiten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit überließ er Rodrigo de Paul einen Freistoß, den dieser dann im Nachschuss zur Führung verwandelte (44.). Nach der Pause bereitete Messi zunächst die Treffer von Luis Suárez (56.) und Sergio Reguilon (73.) vor, bevor er nach Doppelpass mit de Paul selbst traf (76.).

Weniger schön für den mehrmaligen Weltfußballer: Kurz vor Ende der Partie versuchten mehrere Fans, zu Messi auf dem Platz zu gelangen, um Selfies mit dem Superstar zu machen. Ordnungskräfte mussten einschreiten. In der Eastern Conference liegt Miami hinter dem Nashville SC und New England Revolution auf Platz drei.

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