Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus

Generalprobe für den großen Tag

Der Ostergottesdienst war der perfekte Zeitpunkt, die Neuen im Königshaus zu präsentieren! Denn erst am 1. April 2026 machten Peter Phillips und Harriet Sperling ihre Hochzeitspläne öffentlich. Am 6. Juni 2026 wollen sie sich in der All Saints Church im englischen Kemble das Jawort geben – in einer privaten Zeremonie, die dennoch schon jetzt als eines der emotionalsten Royal-Highlights des Jahres gehandelt wird.