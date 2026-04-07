Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus

Welch ein Auftritt mit Symbolkraft! Beim traditionellen Ostergottesdienst in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor präsentierte sich die britische Königsfamilie so herzlich und nahbar wie selten zuvor – und begrüßte zugleich zwei neue Gesichter ganz offiziell in ihren Reihen.
Harriet Sperling, die Verlobte von Peter Phillips, Sohn von Prinzessin Anne, sowie ihre Tochter Georgina, nahmen erstmals an einem familiären Ereignis im engsten Kreis der Royals teil und wurden sichtlich warm aufgenommen.
Patchwork-Familie funktioniert!
Besonders aufregend war es für Harriet Sperlings Tochter Georgina. Denn während ihre Mutter bereits an royalen Nebenschauplätzen wie den Pferderennen von Ascot den Auftritt im Blitzlichtgewitter üben konnte, stand sie erstmals im royalen Rampenlicht – und meisterte ihr großes Debüt mit Bravour.
Zwischen den erfahrenen Royal-Teenagern Savannah und Isla Phillips wirkte die 13-Jährige überraschend souverän. Lachend, sichtbar gut integriert, bewegte sie sich durch ihr erstes Osterfest im Kreise der berühmtesten Familie Großbritanniens. Die beiden Töchter von Peter Phillips ließen sie dabei keinen Moment allein und nahmen sie ganz selbstverständlich in ihre Mitte – ein klares Zeichen: Diese Patchwork-Familie funktioniert längst.
Generalprobe für den großen Tag
Der Ostergottesdienst war der perfekte Zeitpunkt, die Neuen im Königshaus zu präsentieren! Denn erst am 1. April 2026 machten Peter Phillips und Harriet Sperling ihre Hochzeitspläne öffentlich. Am 6. Juni 2026 wollen sie sich in der All Saints Church im englischen Kemble das Jawort geben – in einer privaten Zeremonie, die dennoch schon jetzt als eines der emotionalsten Royal-Highlights des Jahres gehandelt wird.
Der gemeinsame Auftritt beim Osterfest wirkte dabei wie eine Generalprobe für den großen Tag. Seite an Seite mit hochrangigen Royals wie Catherine, Princess of Wales, und Prinz William präsentierte sich das Paar vertraut, glücklich und vollkommen angekommen im innersten Kreis der Familie. Beobachter sind sich einig: Harriet Sperling hat ihre Feuertaufe bestanden.
Vorfreude riesig
Besonders bemerkenswert ist die Dynamik innerhalb der neuen Familienkonstellation. Die enge Verbindung zwischen Georgina und ihren künftigen Stiefschwestern zeigt, wie harmonisch sich die beiden Welten bereits vereint haben. Für viele Royal-Fans ist klar: Hier wächst gerade eine moderne, warme und authentische Generation innerhalb der Monarchie heran.
Mit der bevorstehenden Hochzeit rückt diese neue Einheit noch stärker ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Hinter den Palastmauern soll die Vorfreude bereits riesig sein. Nach bewegten Jahren für die Royals wirkt dieser Neuanfang wie ein frischer Impuls – persönlich, nahbar und voller Hoffnung.
Eines steht fest: Dieses Osterfest war mehr als nur eine Tradition. Es war der Moment, in dem aus „neu“ ganz selbstverständlich „dazugehörig“ wurde.
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