Helfer über Walbefreiung: Tier sah „frisch“ aus

Als „Timmy“ im freien Wasser war, habe er sich sofort bewegt. „Der Wal schwamm sofort los. Nach mehreren kräftigen Schlägen hatte er schon 30 Meter zurückgelegt.“ Kurz darauf sei er nicht mehr zu sehen gewesen. „Nur durch sein Ausatmen war er noch zu erkennen. Einmal streckte er kurz die Schwanzflosse aus dem Wasser und schwamm davon.“

Zudem habe die Rettungsinitiative bestimmt, dass der Wal an dieser Stelle freigelassen werden sollte. „Die Freilassung war nicht spontan, denn es bedarf einiger Vorbereitung“, so der Helfer. Die Vorbereitungen hätten eine Stunde gedauert. Die Besatzung sei selbst überrascht gewesen, dass die Freilassung auf hoher See und nicht in einem sicheren Hafen erfolgt war.