Österreich sucht neue Absatzmärkte im Osten

Teil des Austauschs waren auch gemeinsame Zukunftsprojekte im Energiebereich. Etwa mit Masdar – einem weltweit führenden emiratischen Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien – und der OMV entsteht derzeit etwa in Bruck an der Leitha eine Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff. Das ist ein wichtiger Schritt für die industrielle Energieversorgung der Zukunft. Gleichzeitig investiert die OMV mit dem Projekt im niederösterreichischen Wittau in die Stabilität der heimischen Energieversorgung und erschließt dort den größten Gasfund in Österreich seit mehr als 40 Jahren.