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Trauriger Schlusspunkt

Emotional! Bekannter Ski-Exot beendet Karriere

Ski Alpin
08.05.2026 13:11
Nach 97 Weltcuprennen ist für Henrik von Appen Schluss.
Nach 97 Weltcuprennen ist für Henrik von Appen Schluss.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein besonderes Kapitel im Ski-Zirkus geht zu Ende! Henrik von Appen hat seine Profi-Karriere beendet. Der Chilene hat sich in seiner Zeit als Ski-Exot im Weltcup durchaus einen Namen gemacht. Nun hängt er mit emotionalen Worten seine Skier an den Nagel. Dabei wurde ihm ein letzter Wunsch von einem Sturz zunichte gemacht. 

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„Heute schließt sich eines der wichtigsten Kapitel meines Lebens“, schreibt der 31-Jährige neben einem Video auf Instagram, mit dem er das Ende seiner Ski-Karriere bekanntgibt. Der Chilene hat sich in 97 Weltcuprennen, drei Olympischen Spielen und sechs Weltmeisterschaften einen Namen gemacht. Vor allem mit seinem 14. Platz im Super-G von Beaver Creek im Dezember 2022 setzte er ein Ausrufezeichen. 

Zum Abschied wird von Appen nochmal emotional: „Ich bin stolz auf die Reise, die ich unternommen habe: auf jede Trainingsstunde, jede Verletzung, jeden Start, jeden Sturz und jeden kleinen Schritt, der mich hierher gebracht hat.“

Trauriger Schlusspunkt
Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, gibt der Ski-Exot zu, allerdings eine, die er nach reiflicher Überlegung getroffen habe. „Das Reisen um die Welt war die größte Ehre meiner Karriere. Ich hoffe, ich habe zukünftige Generationen inspiriert, zu glauben, dass man, auch aus der Ferne, auf gleichen Wegen mit den Besten der Welt antreten kann“, so der Chilene.

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