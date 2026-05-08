Emotional! Bekannter Ski-Exot beendet Karriere

Trauriger Schlusspunkt

Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, gibt der Ski-Exot zu, allerdings eine, die er nach reiflicher Überlegung getroffen habe. „Das Reisen um die Welt war die größte Ehre meiner Karriere. Ich hoffe, ich habe zukünftige Generationen inspiriert, zu glauben, dass man, auch aus der Ferne, auf gleichen Wegen mit den Besten der Welt antreten kann“, so der Chilene.