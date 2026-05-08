Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeitslosigkeit hoch

AK warnt vor AMS-Kürzungen trotz Jobkrise

Innenpolitik
08.05.2026 13:34
Der Arbeitsmarkt ist ohnehin schon unter Druck – ein Förderstopp könnte die Situation weiter ...
Der Arbeitsmarkt ist ohnehin schon unter Druck – ein Förderstopp könnte die Situation weiter verschärfen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während die Arbeitslosenzahlen in Österreich weiter auf hohem Niveau verharren und die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen deutlich steigt, warnt die Arbeiterkammer (AK) vor möglichen Einschnitten beim Förderbudget des Arbeitsmarktservice (AMS) im kommenden Doppelbudget 2027/28. 

0 Kommentare

Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten brauche es mehr statt weniger Investitionen in Qualifizierung und Beschäftigungsintegration, betonte AK-Präsidentin Renate Anderl am Freitag bei einem Pressegespräch.

Ende April waren in Österreich knapp 400.000 Menschen ohne Job gemeldet – ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nach drei Jahren steigender Arbeitslosigkeit hatte ursprünglich eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt erwartet werden sollen. Diese Prognose hat sich jedoch nicht erfüllt. Als Gründe werden unter anderem die wirtschaftlichen Folgen internationaler Konflikte sowie gestiegene Energiepreise genannt, die den konjunkturellen Aufschwung gebremst hätten.

Renate Anderl schlägt wegen dem AMS-Budget Alarm.
Renate Anderl schlägt wegen dem AMS-Budget Alarm.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Deutlicher Anstieg bei Langzeitarbeitslosigkeit
Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei den Langzeitbeschäftigungslosen: Im April stieg ihre Zahl um mehr als 13 Prozent auf über 103.000 Personen. Die AK fordert deshalb eine stärkere und individuellere Unterstützung dieser Gruppe.

„Eine individuellere und nachhaltige Unterstützung“ sei notwendig, so die Forderung der Arbeiterkammer. Dabei verwies Anderl auch auf die Rolle sozialökonomischer Betriebe als wichtige Stütze für die Reintegration in den Arbeitsmarkt. Diese seien gezielt geschaffen worden, um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten.

Auch Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende von arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich, unterstrich bei dem gemeinsamen Termin in Wien die Bedeutung solcher Maßnahmen. Investitionen in aktive Arbeitsmarktpolitik würden sich „volkswirtschaftlich, gesellschaftlich und demokratisch“ auszahlen.

Engerer finanzieller Spielraum im AMS-Budget
Kritisch sieht die Arbeiterkammer die finanzielle Entwicklung im Bereich der Arbeitsmarktförderung. Der Spielraum sei bereits „deutlich enger geworden“, da zusätzliche Programme wie die Nachfolgeförderung der Bildungskarenz sowie die neu eingeführte Aktion 55+ für ältere Arbeitslose aus dem bestehenden AMS-Förderbudget finanziert werden müssten.

Lesen Sie auch:
Das Doppelbudget bereitet dem Finanzminister, hier auf der Ministerbank im Parlament, ...
Krone Plus Logo
Wie er Budget schaffte
Marterbauers Gesellenstück: „Er ließ Maske fallen“
03.05.2026
Mehr Frauen betroffen
AMS meldet fast 400.000 Arbeitslose im April
04.05.2026

Das AMS-Förderbudget für aktive Arbeitsmarktpolitik lag in den vergangenen Jahren bei rund 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro jährlich. Daraus werden unter anderem Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Mobilitätsförderungen sowie befristete Beschäftigungsprogramme in Unternehmen oder sozialen Einrichtungen finanziert.

AMS hofft auf stabile Mittel
AMS-Vorstand Johannes Kopf äußerte die Erwartung, dass das Förderbudget im Rahmen des Doppelbudgets 2027/28 „von allfälligen Kürzungen wenig bis nicht betroffen“ sein werde. Die Budgetverhandlungen in den Ministerien laufen derzeit.

Die politische Zeitachse ist eng gesetzt: Am 10. Juni will Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Parlament die Budgetrede halten und die geplanten Maßnahmen vorstellen. Der Beschluss des Doppelbudgets im Nationalrat ist für voraussichtlich 10. Juli vorgesehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
08.05.2026 13:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
243.166 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
233.436 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
92.693 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1280 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
938 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Innenpolitik
Arbeitslosigkeit hoch
AK warnt vor AMS-Kürzungen trotz Jobkrise
Baustelle Staatsfunk
Die „verschleierte“ Pension des ORF-Topverdieners
Flughäfen geschlossen
Ukraine feuert massenhaft Drohnen auf Russland
Trump-Zölle und Krieg
Österreich sucht neue Absatzmärkte im Osten
In Ungnade gefallen
China verurteilt zwei Ex-Militärchefs zum Tode
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf