AK warnt vor AMS-Kürzungen trotz Jobkrise

Ende April waren in Österreich knapp 400.000 Menschen ohne Job gemeldet – ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nach drei Jahren steigender Arbeitslosigkeit hatte ursprünglich eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt erwartet werden sollen. Diese Prognose hat sich jedoch nicht erfüllt. Als Gründe werden unter anderem die wirtschaftlichen Folgen internationaler Konflikte sowie gestiegene Energiepreise genannt, die den konjunkturellen Aufschwung gebremst hätten.