Ukraine feuert massenhaft Drohnen auf Russland

„Strafmaßnahmen mit großer Reichweite“

Die Angriffe zeigten, dass Moskau „nicht einmal ansatzweise den Versuch einer Feuerpause an der Front unternommen hat“, so Selenskyj. Demnach trafen ukrainische Streitkräfte eine russische Ölanlage in Jaroslawl, das mehr als 700 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. In der Stadt befindet sich eine große Raffinerie. Der Präsident sprach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von „Strafmaßnahmen mit großer Reichweite“ als Reaktion auf russische Angriffe auf ukrainische Städte und Dörfer. Zuvor hatte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärt, die Hauptstadt sei ins Visier genommen worden. Auch die Ural-Region Perm wurde Behörden zufolge mit Drohnen angegriffen.