Kampf um die Aufstiegsplätze: Topspiele im Fokus

SVG Mayrhofen – FC Natters (Sonntag, 15.00 Uhr, Alpenstadion Mayrhofen)

In Mayrhofen kommt es am Wochenende in der Tiroler Liga im Spiel um Platz sechs und damit um einem Duell der begehrten Aufstiegsplätze. Die Zillertaler können heuer erstmals auf ihrem Naturrasen spielen und konnten in der letzten Runde mit einem 5:0-Auswärtserfolg beim SV Brixen Selbstvertrauen tanken. „Sicher tut das gut. Wir haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, aber Natters ist ein anderer Gegner und wird uns sicher fordern“, sagte Mayrhofen-Trainer Thomas Löffler.

Natters ist ohnehin in Topform und liegt in der Rückrundentabelle auf Platz eins (acht Spiele, sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage). Wohin geht es für die Natterer in dieser Saison? „Überall kann es hingehen! Wir waren im Herbst auf Platz elf, jetzt haben wir vorne anschließen können. Wenn die Männer weiter so spielen wie zuletzt, ist alles möglich. Geschenkt wird dir in dieser Liga aber nichts“, sagte Natters-Trainer Patrick Hager.

Dieses Spiel wird auf Fan.at im Livestream übertragen.