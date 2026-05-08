Kampf um die Aufstiegsplätze: Topspiele im Fokus

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SVG Mayrhofen – FC Natters (Sonntag, 15.00 Uhr, Alpenstadion Mayrhofen)
In Mayrhofen kommt es am Wochenende in der Tiroler Liga im Spiel um Platz sechs und damit um einem Duell der begehrten Aufstiegsplätze. Die Zillertaler können heuer erstmals auf ihrem Naturrasen spielen und konnten in der letzten Runde mit einem 5:0-Auswärtserfolg beim SV Brixen Selbstvertrauen tanken. „Sicher tut das gut. Wir haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, aber Natters ist ein anderer Gegner und wird uns sicher fordern“, sagte Mayrhofen-Trainer Thomas Löffler.
Natters ist ohnehin in Topform und liegt in der Rückrundentabelle auf Platz eins (acht Spiele, sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage). Wohin geht es für die Natterer in dieser Saison? „Überall kann es hingehen! Wir waren im Herbst auf Platz elf, jetzt haben wir vorne anschließen können. Wenn die Männer weiter so spielen wie zuletzt, ist alles möglich. Geschenkt wird dir in dieser Liga aber nichts“, sagte Natters-Trainer Patrick Hager.
Dieses Spiel wird auf Fan.at im Livestream übertragen.
SVG Erl – FC Söll (Samstag, 17.00 Uhr, Sport Arena Erl).
In der Landesliga Ost kommt es an diesem Wochenende zu einem echten Kampf um die Tabellenspitze. Während Tabellenführer Jenbach den Viertplatzierten Kirchberg empfängt, steigt in Erl das Duell zwischen dem Zweiten und dem Dritten.
Bisher trafen die beiden Teams viermal aufeinander – dabei gewann Söll dreimal, einmal endete die Partie unentschieden. „Wir freuen uns schon auf das direkte Duell. Wir wollen die Chance nutzen und vorbeiziehen“, blickt Söll-Trainer Mario Höck der Partie entgegen.
FC Tiroler Zugspitze – SK Wilten (Sonntag, 17:00 Uhr, Sportplatz Ehrwald).
Auch in der Bezirksliga West kommt es am Muttertag nicht nur zu einem Duell um die Tabellenspitze, sondern auch zum Aufeinandertreffen zweier formstarker Teams. Tabellenführer Zugspitze holte im Frühjahr fünf Siege bei zwei Niederlagen.
Wilten ist gar seit elf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. „Wir sind so eine coole Truppe. Der Druck liegt beim Gegner – sie sind Erster und haben Heimrspiel. Von daher können wir eigentlich nur gewinnen“, sagte Wiltens Trainer Rene Waldhart. Angesprochen auf die Tatsache, dass es heuer keinen Aufsteiger geben wird, meinte er: „Natürlich wäre es uns lieber, wenn wir um den Aufstieg kämpfen würden. Aber es ist ja immer noch Sport und man will einfach jedes Match gewinnen.“
FC Patscherkofel – SPG Lechtal (Samstag, 16.30 Uhr, Sportplatz Patsch).
Eine Liga höher, in der Gebietsliga West, kommt es zum Duell um Platz drei zwischen den beiden Aufsteigern aus der Bezirksliga West. Die beiden Teams liegen punktgleich, Patscherkofel weist mit +26 die bessere Tordifferenz auf. Zudem haben die Gastgeber noch ein Spiel weniger absolviert (Nachtragsspiel zuhause gegen Paznaun am Mittwoch, 13.Mai um 20 Uhr).
Von leichten Vorteilen für Patscherkofel möchte Trainer Christopher Mantl jedoch nichts wissen: „Das ist eine sehr gute und eingespielte Truppe. Die spielen schon seit Jahren zusammen – und haben uns im letzten Jahr die einzige Heimniederlage zugefügt. Dafür wollen wir uns revanchieren.“
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