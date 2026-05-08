Roboter gerät bei Feier plötzlich außer Kontrolle

Peinliche Momente spielten sich Ende April bei einer Feier der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Xinjiang in China ab. Ein Roboter sollte mit seinen menschlichen Begleitern bei einer Tanzperformance auftreten. Doch die Maschine verfiel plötzlich in unkontrollierte Zuckungen.
Der Roboter stolperte bei den Feierlichkeiten unkontrolliert herum und schien sogar seine menschlichen Tanzkollegen mit Kung-Fu-Tritten attackieren zu wollen. In dem Video ist zu sehen, wie Menschen der Maschine ausweichen müssen.
Offenbar war der Roboter durch die Menschenmenge irritiert. Ein mutiger Mann schritt schließlich ein und brachte den Roboter zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand bei dem kuriosen Vorfall verletzt.
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