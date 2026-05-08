Streit eskaliert: Tennis-Stars drohen mit Boykott!

Sinner: „Es geht vor allem um Respekt“

„Es geht vor allem um Respekt, wisst ihr? Denn ich denke, wir geben viel mehr, als wir zurückbekommen. Das gilt nicht nur für die Topspieler, sondern für uns alle“, sagte Sinner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bei den Italian Open in Rom. „Natürlich sprechen wir über Geld. Am wichtigsten ist Respekt, und den spüren wir einfach nicht.“ Die Thematik sei nach jenem Brief, den die Top Ten bei Frauen und Männern vor einem Jahr an die Grand-Slam-Organisatoren geschrieben haben, immer noch nicht gelöst. „Es ist nicht nett, dass wir ein Jahr später noch weit von unserem Ziel entfernt sind.“