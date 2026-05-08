Erst Sonne und 28 Grad, dann kippt das Wetter

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter dann deutlich ungemütlicher. Am Montag ziehen viele Wolken und zahlreiche Regenschauer durchs Land, lokal sind auch Gewitter dabei. Vor allem entlang der Alpennordseite kann es kräftiger regnen. Dazwischen blitzt zwar immer wieder die Sonne hervor, insgesamt wird es aber unbeständiger und windiger, mit bis zu 22 Grad.