Erst Sonne und 28 Grad, dann kippt das Wetter

Nach dem frühsommerlichen Vorgeschmack am Wochenende kippt das Wetter in Österreich kommende Woche wieder deutlich. Zwar zeigt sich zunächst noch oft die Sonne, doch Schauer, Gewitter und deutlich kühlere Temperaturen stehen bereits in den Startlöchern.
Der Samstag bleibt im Flachland frühsommerlich warm. Im Laufe des Tages bilden sich nur über den Bergen immer mehr Quellwolken. Im Nordosten bleibt es jedoch meist trocken. Mit bis zu 25 Grad wird es noch einmal angenehm warm.
Am Sonntag ziehen dann von Westen her zunehmend dichtere Wolken auf. Außer im Osten und Südosten, denn da halten sich noch lange die hohen Temperaturen mit viel Sonne. Bis zum Tagesverlauf werden bis zu 28 Grad erwartet. Am wärmsten bleibt es in Wien.
Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter dann deutlich ungemütlicher. Am Montag ziehen viele Wolken und zahlreiche Regenschauer durchs Land, lokal sind auch Gewitter dabei. Vor allem entlang der Alpennordseite kann es kräftiger regnen. Dazwischen blitzt zwar immer wieder die Sonne hervor, insgesamt wird es aber unbeständiger und windiger, mit bis zu 22 Grad.
Am Dienstag folgt die nächste Kaltfront. Ein Tiefdruckausläufer bringt vor allem nördlich der Alpen zunächst noch Regen und viele Wolken. Erst später lockert es langsam auf. Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück auf maximal elf bis 19 Grad drin.
Auch der Mittwoch bringt keine richtige Wetterberuhigung. Zwar startet der Tag vielerorts sonnig, doch schon ab Mittag ziehen erneut Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen bleiben zwischen zwölf bis 19 Grad.
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