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Venedig: Neue Präsidentin und 100-Millionen-Euro

Fußball International
08.05.2026 13:00
ÖFB-Legionär Michael Svoboda (li.) bekommt beim FC Venedig eine neue Präsidentin (mi.). Auch ...
ÖFB-Legionär Michael Svoboda (li.) bekommt beim FC Venedig eine neue Präsidentin (mi.). Auch Rapper Drake hatte seine Finger im Spiel.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman, x.com/lbertozziGEPA Pictures, APA/lbertozzi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim italienischen Fußball-Zweitligisten FC Venedig um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda kommt es zu einem Führungswechsel. Die italo-amerikanische Managerin Francesca Bodie übernimmt als erste Frau die Präsidentschaft des Klubs, der den Aufstieg in die Serie A geschafft hat. Die 41-Jährige folgt auf den US-Manager Duncan Niederauer und wird damit zur einzigen Frau an der Spitze eines Serie-A-Klubs, wie Venedig mitteilte.

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Francesca Bodie ist Direktorin der Oak View Group, einem auf den Betrieb und die Verwaltung von Sport- und Veranstaltungsarenen spezialisierten Unternehmen. Seit 2013 ist sie mit dem ehemaligen Eishockey-Profi Troy Bodie verheiratet.

Mit dem Führungswechsel in Venedig geht eine umfangreiche Kapitalerhöhung einher: Internationale Investoren stellen dem Klub nach Angaben aus dem Vereinsumfeld rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, den Verein langfristig in der Serie A zu etablieren.

Michael Svoboda (li.) spielt bei Venedig
Michael Svoboda (li.) spielt bei Venedig(Bild: AP/LaPresse LaPresse)

Neues Stadion und Investitionen in die Infrastruktur
Zu den neuen Investoren zählt unter anderem der kanadische Rapper Drake, der bereits 2024 am finanziellen Neustart des venezianischen Klubs beteiligt war. Eine zentrale Rolle spielt zudem Tim Leiweke, Vater der neuen Präsidentin und künftig Co-Vorsitzender des operativen Komitees.

Der frühere Spitzenmanager im nordamerikanischen Sportgeschäft kündigte Investitionen in den Nachwuchsbereich und die Infrastruktur an. Zudem soll ein neues Stadion auf dem venezianischen Festland entstehen.

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