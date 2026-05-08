Venedig: Neue Präsidentin und 100-Millionen-Euro

Beim italienischen Fußball-Zweitligisten FC Venedig um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda kommt es zu einem Führungswechsel. Die italo-amerikanische Managerin Francesca Bodie übernimmt als erste Frau die Präsidentschaft des Klubs, der den Aufstieg in die Serie A geschafft hat. Die 41-Jährige folgt auf den US-Manager Duncan Niederauer und wird damit zur einzigen Frau an der Spitze eines Serie-A-Klubs, wie Venedig mitteilte.