„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Suna zeigt sich lernbereit, braucht jedoch klare Strukturen und konsequente Führung. Mit Artgenossen versteht sich die vierjährige Staffordhündin. Sie kann sich beim Spielen schnell hineinsteigern, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird. Wer sich mit Suna beschäftigt, gewinnt eine loyale und energiegeladene Begleiterin. Tel.: 0732/247887.
Amarela wurde in einem Garten in Traun gefunden. Besitzer konnten keine eruiert werden. Nun wünscht sich der dreijährige Deutsche Riese eine Unterbringung in Außenhaltung bei einem kastrierten, charakterstarken Rammler. Tel.: 0732/247887.
Beans hatte einen schweren Start ins Leben. Nach einer zuvor unbehandelten Beckenfraktur wurde die einjährige Katze nun erfolgreich operiert. Eine leichte Einschränkung im Gangbild ist jedoch geblieben. Das stört Beans kaum. Sie zeigt sich aufgeweckt, verspielt und kommt im Alltag bestens zurecht. Besonders wichtig ist ihr die Gesellschaft anderer Katzen, weshalb sie gemeinsam mit ihrer Freundin Bianca umziehen möchte. Gewünscht wird ein ruhiger Wohnungsplatz bei Menschen, die die beiden so annehmen, wie sie sind. Tel.: 0732/247887.
Roberto flog in Allhaming zu. Es konnten keine Besitzer gefunden werden. Der Nymphensittich ist alles andere als handzahm und macht seine Meinung mit deutlichem Fauchen kund. In einer großen Voliere mit Artgenossen wäre Roberto am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.
Ludwig besitzt viel Energie und Potenzial. Der lebhafte, junge Dobermann sollte zu hundeerfahrenen Menschen, die Freude am Training und klarer Führung haben. Draußen ist Ludwig noch stark ablenkbar und zeigt einen Jagdtrieb. Mit Geduld und konsequenter Hand wird sich der Rüde zu einem tollen Partner fürs Leben entwickeln. Tel.: 0732/247887.
Salvatore ist ein ehemaliger Streuner, der lernen muss, Menschen zu vertrauen. Noch zeigt er sich sehr scheu, macht aber bereits kleine Fortschritte und beginnt, sich langsam zu öffnen. Der dreijährige Kater braucht einen ruhigen Platz, wo er keinen Druck bekommt. Freigang möchte Salvatore in Zukunft auch wieder genießen. Tel.: 0732/247887.
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