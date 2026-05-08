„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Beans hatte einen schweren Start ins Leben. Nach einer zuvor unbehandelten Beckenfraktur wurde die einjährige Katze nun erfolgreich operiert. Eine leichte Einschränkung im Gangbild ist jedoch geblieben. Das stört Beans kaum. Sie zeigt sich aufgeweckt, verspielt und kommt im Alltag bestens zurecht. Besonders wichtig ist ihr die Gesellschaft anderer Katzen, weshalb sie gemeinsam mit ihrer Freundin Bianca umziehen möchte. Gewünscht wird ein ruhiger Wohnungsplatz bei Menschen, die die beiden so annehmen, wie sie sind. Tel.: 0732/247887.