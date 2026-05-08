Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rettung geht voran

Mediashop stellt sich neu auf – Standort ungewiss

Niederösterreich
08.05.2026 14:00
Der 49-jährige Patrick Schenner will mit einer Investorengruppe den Betrieb retten und auch ...
Der 49-jährige Patrick Schenner will mit einer Investorengruppe den Betrieb retten und auch erfolgreich weiterführen.(Bild: Krone KREATIV/Foto Flausen, Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die geplante Rettung des Mediashops in Neunkirchen (Niederösterreich) nimmt schön langsam konkrete Formen an. Die „Krone“ hat mit Patrick Schenner, jenem Manager, der mit einer Investorengruppe das Unternehmen retten will, über die weiteren Pläne gesprochen.

0 Kommentare

Kurz zur Erinnerung: der Teleshopping-Sender mit Sitz in Neunkirchen schlitterte im März des Jahres in die Insolvenz, 162 Beschäftigte verloren ihren Job. Eine Investorengruppe rund um den 49-jährigen österreichischen Manager und Juristen Patrick Schenner führt das Unternehmen seit Mitte April kommissarisch, also vorübergehend, weiter.

„Und es sieht gut aus“, so Schenner im Gespräch mit der „Krone“. Gestartet wurde mit 22 Mitarbeitern. „Jetzt sind wir bereits wieder auf fast 40“, so Schenner – Tendenz steigend. „Das Kerngeschäft ist robust. Trotz Insolvenz kamen weiterhin Umsätze herein und Pakete wurden verschickt.“

Lesen Sie auch:
Der Teleshopping-Sender Mediashop könnte doch noch fortgeführt werden (Symbolbild).
30 statt 172 TV-Kanäle
Investoren wollen insolventen Mediashop retten
14.04.2026

Jetzt geht es vor allem darum, das Geschäftssystem zu erneuern und in die digitale Infrastruktur zu investieren. Vor der Insolvenz war Mediashop auf 172 Fernsehkanälen zu sehen, danach wurde er auf 20 reduziert. „Mit 1. Juni sind wir aber wieder auf rund 90 Kanälen vertreten“, freut sich Schenner.

Zur Höhe der Investitionen wollte er sich noch nicht äußern. Klar sei jedoch: „Ziel ist ein langfristig erfolgreiches Unternehmen“.

Zitat Icon

Mit 1. Juni sind wir wieder auf rund 90 Kanälen vertreten.

Patrick Schenner, „Mediashop-Retter“

Ob Standort Neunkirchen bleibt, ist ungewiss
Offen ist weiterhin die Standortfrage, denn das Gebäude in Neunkirchen ist nicht Teil der Übernahme. Ein Verbleib gilt derzeit als eher unwahrscheinlich, wahrscheinlicher sei ein Standort südlich von Wien. Langfristig wolle man wieder Mitarbeiter aufbauen, jedoch nicht mehr in der früheren Größenordnung.

Wer sind die Investoren? Wer ist Patrick Schenner? 
Wer genau sind die österreichischen Investoren hinter Patrick Schenner? „Das werden wir bekannt geben, wenn alles unter Dach und Fach ist“, so Schenner. Nur so viel: „Es sind alles erfahrene und hochseriöse Unternehmen, die nicht auf Spekulationen aus sind“. Schenner selbst blickt auf jahrzehntelange Erfahrung als Manager und Geschäftsführer, unter anderem bei ImmobilienScout24, zurück und sammelte Erfahrungen in der Schweiz, wo er als Bereichsleiter der Swiss Marketplace Group tätig war.

Aktuell fehlt noch die endgültige Zustimmung des Insolvenzgerichts. Zustimmung von Gläubigerausschuss und Masseverwalter liege aber bereits vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Spezialkräfte haben vor der Volksbank in Sinzig (Rheinland-Pfalz) Stellung bezogen .
Nervenkrimi in Bank
SEK befreit zwei Geiseln, Täter auf der Flucht!
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
247.636 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
234.398 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
93.173 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1281 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
938 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
732 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf