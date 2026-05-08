Mediashop stellt sich neu auf – Standort ungewiss

Wer sind die Investoren? Wer ist Patrick Schenner?

Wer genau sind die österreichischen Investoren hinter Patrick Schenner? „Das werden wir bekannt geben, wenn alles unter Dach und Fach ist“, so Schenner. Nur so viel: „Es sind alles erfahrene und hochseriöse Unternehmen, die nicht auf Spekulationen aus sind“. Schenner selbst blickt auf jahrzehntelange Erfahrung als Manager und Geschäftsführer, unter anderem bei ImmobilienScout24, zurück und sammelte Erfahrungen in der Schweiz, wo er als Bereichsleiter der Swiss Marketplace Group tätig war.

Aktuell fehlt noch die endgültige Zustimmung des Insolvenzgerichts. Zustimmung von Gläubigerausschuss und Masseverwalter liege aber bereits vor.