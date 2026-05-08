Die „verschleierte“ Pension des ORF-Topverdieners

Inhalte nicht im ORF-Personalakt

Die Gutachten in der Causa Strobl stammen aus 2023 und sind gespickt mit schweren Vorwürfen: So soll Wrabetz am 31. Dezember 2021, also in den letzten Stunden seiner Amtszeit, seinem Nachfolger Weißmann erstmals Pensionszusagen des ORF gegenüber Pius Strobl erwähnt haben. Wörtlich heißt es, dass der scheidende General Wrabetz die schriftlichen Vereinbarungen „erst eine Woche nach seinem Ausscheiden überhaupt“ dem ORF zur Verfügung gestellt habe. Die erste Vereinbarung stammt aus 2010. Die Pensionsansprüche würden laut Gutachten insgesamt mehr als eine Million Euro betragen, auszuzahlen in monatlichen Pensionsraten.