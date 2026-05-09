Taugt dieses Gestein als wundersamer CO2-Speicher?

Zum ersten Mal ist es offenbar gelungen, die Reaktion von Kohlendioxid mit einem Mineral auf der Ebene der Atome direkt zu beobachten. Das Mineral ist Wollastonit, benannt nach dem englischen Arzt und Physiker William Hyde Wollaston, der die Elemente Palladium und Rhodium entdeckt und allerhand nützliche Apparate erfunden hat.