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Taugt dieses Gestein als wundersamer CO2-Speicher?

Vorarlberg
09.05.2026 05:00
An der TU Wien wurde erstmals die Reaktion von Kohlendioxid mit dem Mineral Wollastonit auf der ...
An der TU Wien wurde erstmals die Reaktion von Kohlendioxid mit dem Mineral Wollastonit auf der Ebene der Atome direkt beobachtet.(Bild: Wikipedia / Didier Descouens)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Ein Forschungsbericht der TU Wien hat jüngst international für einiges Aufsehen gesorgt. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr erklärt, was es mit der Sache auf sich hat.

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Zum ersten Mal ist es offenbar gelungen, die Reaktion von Kohlendioxid mit einem Mineral auf der Ebene der Atome direkt zu beobachten. Das Mineral ist Wollastonit, benannt nach dem englischen Arzt und Physiker William Hyde Wollaston, der die Elemente Palladium und Rhodium entdeckt und allerhand nützliche Apparate erfunden hat.

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