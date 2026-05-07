Deutliche Kritik an Kürzungspolitik geäußert

Diese Vollversammlung ist ein deutliches Signal gegen eine Politik, die schon wieder die Falschen entlastet.“ Mit scharfen Worten kritisierte AK-Präsident Bernhard Heinzle am Donnerstag die politische Schwerpunktsetzung in Land und Bund. Während Arbeitnehmer „dieses Land am Laufen halten“, würden sie bei Wohnen, Ausbildung und sozialer Sicherheit zunehmend unter Druck geraten. Besonders alarmierend sei der Rückgang der Lehrlingszahlen und die sinkende Qualität der Ausbildung. Heinzle forderte deshalb einen Ausbildungsfonds und einheitliche Qualitätsstandards. Zudem zeige eine aktuelle WIFO-Studie, dass die Wohnbauförderung an der Mittelschicht vorbeigehe. Gleichzeitig hinke Vorarlberg beim gemeinnützigen Wohnbau hinterher. „Die fleißigen Arbeitnehmer verlieren den Zugang zum Wohnungsmarkt.“