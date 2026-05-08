Der Lorünserberg: Das grüne Tor zum Montafon

Die Vogel-Nestwurz ist eine ungewöhnliche heimischeOrchideenart, die sich deutlich von den meisten anderen Pflanzen unterscheidet. Auffällig ist vor allem ihre bräunliche, fast chlorophyllfreie Erscheinung (blattgrünlos, Anm.), denn sie betreibt keine Photosynthese. Stattdessen ist sie ein sogenannter Vollschmarotzer und lebt in enger Verbindung mit Pilzen im Boden, von denen sie ihre Nährstoffe bezieht – ein Phänomen, das als Mykoheterotrophie bezeichnet wird. Dadurch ist sie auf schattige Wälder angewiesen, insbesondere auf alte Buchen- oder Mischwälder mit gut entwickeltem Bodenleben. Ein Pflanzenexemplar benötigt von der Keimung bis zur Blühreife etwa neun Jahre. Die Vogel-Nestwurz erreicht meist eine Höhe von 20 bis 40 Zentimetern und besitzt einen blassen, gelblich-braunen Stängel, an dem zahlreiche kleine, unscheinbare Blüten sitzen. Diese erscheinen zwischen Mai und Juli und verströmen einen leichten honigartigen Duft, der Insekten zur Bestäubung anlockt. Ihren Namen verdankt die Vogel-Nestwurz ihrem unterirdischen Wurzelgeflecht, das stark verzweigt ist und an ein Vogelnest erinnert. Da sie stark an bestimmte Standortbedingungen und Pilzpartner gebunden ist, gilt die Vogel-Nestwurz als empfindlich gegenüber Veränderungen ihres Lebensraums und ist daher in vielen Regionen streng geschützt.