Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus von 15 Prozent

Waibel Workwear mit über 11 Millionen Euro Umsatz

Vorarlberg
08.05.2026 13:30
Waibel Workwear wird in fünfter Generation geführt.
Waibel Workwear wird in fünfter Generation geführt.(Bild: Waibel/Darko Todorovic)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Spezialist für Arbeits- und Schutzbekleidung mit Hauptsitz in Klaus hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatzrekord von über 11 Millionen Euro abgeschlossen. Die Steigerung von 15 Prozent führen die Verantwortlichen auf die Erweiterung des Portfolios, neue Kunden im Tourismus, die wachsende Nachfrage nach Sonderanfertigungen sowie einen zweiten Shop in Dornbirn zurück.

0 Kommentare

Seit 20 Jahren fertigt Waibel Workwear in der Tschechischen Republik mit europäischen Stoffen individuelle Lösungen auf Basis der Eigenkollektion. Eine Strategie, die sich scheinbar auszahlt: „Der Produktionsstandort in der EU verschafft uns in Zeiten unsicherer globaler Lieferketten mehr Planbarkeit und Unabhängigkeit. Diese Zuverlässigkeit und die hohen Umweltstandards schätzen auch unsere Kunden“, betont Co-Geschäftsführer Robert Waibel.

Das Unternehmen

  • Die Waibel GmbH wurde vor über 100 Jahren als Bürstenbinderei gegründet.
  • Seit den 1970er-Jahren ist das Familienunternehmen Spezialist für Arbeits- und Schutzbekleidung sowie DAP-Eingangsmatten.
  • Waibel Workwear wird in fünfter Generation von Richard und Robert Waibel geführt.
  • Neben dem Stammsitz in Klaus und dem Shop in Dornbirn verfügt Waibel Workwear über einen Produktionsstandort in Tschechien.
  • Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Erfreulich sei auch die Entwicklung der beiden Shops in Klaus und Dornbirn. „Vor allem Privatpersonen schauen gerne bei uns vorbei und decken sich mit Jacken, Hosen, Schuhen, Handschuhen und vielem mehr für Haus, Hobby und Garten ein“, berichtet Waibel. Potenzial sieht er beim Geschäft mit maßgeschneiderten DAP-Eingangsmatten für Wohnbau und Gewerbe. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
08.05.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
5° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
5° / 22°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 21°
Symbol wolkig
Feldkirch
5° / 21°
Symbol wolkig

krone.tv

11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
234.619 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
229.219 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
90.601 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1280 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
935 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Vorarlberg
Plus von 15 Prozent
Waibel Workwear mit über 11 Millionen Euro Umsatz
Trockenheit
„Noch kein Grund für Schnappatmung“
Schulden angehäuft
Muss Adelsfamilie ihr Schloss im Ländle räumen?
Kinderdorf-Skandal
Dornbirn: Weg mit dem Hermann-Gmeiner-Weg
Greenpeace-Ranking
Bregenz hat grünsten Stadtkern Österreichs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf