Waibel Workwear mit über 11 Millionen Euro Umsatz

Der Spezialist für Arbeits- und Schutzbekleidung mit Hauptsitz in Klaus hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatzrekord von über 11 Millionen Euro abgeschlossen. Die Steigerung von 15 Prozent führen die Verantwortlichen auf die Erweiterung des Portfolios, neue Kunden im Tourismus, die wachsende Nachfrage nach Sonderanfertigungen sowie einen zweiten Shop in Dornbirn zurück.