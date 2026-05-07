Halb-Österreicher hat im Mösle die nächste Mission

Schweizer Rekord im Visier

Auch für die Vorarlberger Kultveranstaltung hat sich Ehammer, dessen Papa Tiroler ist und der mit der steirischen Ex-Skicrosserin Tatjana Meklau verheiratet ist, einiges vorgenommen. Der Schweizer Rekord, den er im Vorjahr in Götzis auf 8575 schrauben konnte, scheint in Griffweite. „Im Vorjahr war ich über die 100 Meter und im Hürdensprint nicht so schnell wie ich gehofft hatte und habe beim Kugelstoßen viel Punkte verloren“, erinnert sich der bekennende Marcel Hirscher-Fan. „Der Stabhochsprung mit 5,10 Meter – das geht 20 Zentimeter höher, wie ich bei der Hallen-WM gezeigt habe. Der 1500er wird sicherlich schneller und auch im 400er geht mehr.“ Das heißt in Punkten? „Wenn es so funktioniert wie in der Halle, dann kann man schon 100, vielleicht 200 Punkte mehr machen und dann hat schon eine sehr coole Punktzahl.“