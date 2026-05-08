Muss Adelsfamilie ihr Schloss im Ländle räumen?

Laut Wirtschaftspresseagentur sei das Versteigerungsverfahren bereits in die Wege geleitet worden, das würde aus Eintragungen im Grundbuch hervorgehen. Rechtsanwalt Wilhelm Klagian, der die Familie Waldburg-Zeil vertritt, beschwichtigt allerdings. Man sei im guten Austausch mit der Bank und beabsichtige, durch Grundstücksverkäufe die Zwangsversteigerung abzuwenden. Das Schloss Glopper befindet sich seit 1843 im Privatbesitz der Familie Waldburg-Zeil, bereits seit 2025 steht es zum Verkauf.