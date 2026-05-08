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Muss Adelsfamilie ihr Schloss im Ländle räumen?

Vorarlberg
08.05.2026 11:15
Wer will hier einziehen? Das Schloss Glopper steht zum Verkauf.
Wer will hier einziehen? Das Schloss Glopper steht zum Verkauf.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das ist unangenehm: Wegen Schulden über vier Millionen Euro könnte der Adelsfamilie Waldburg-Zeil die Zwangsversteigerung ihres Grundbesitzes drohen – davon betroffen wäre auch das Schloss Glopper in Hohenems (Vorarlberg).   

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Die Wirtschaftspresseagentur berichtet über einen ihr vorliegenden rechtskräftigen „Exekutionsbeschluss des Bezirksgerichts Dornbirn, datiert vom 12. Dezember 2025 samt einer Ergänzung vom 17. Dezember 2025. Betreiber ist eine Vorarlberger Regionalbank, welcher Franz Clemens Waldburg-Zeil demnach mehr als 4,7 Millionen Euro schuldet“. Und das kann äußerst unangenehme Folgen haben. 

Palast im Hohenemser Stadtzentrum nicht betroffen
So wird offenbar die Zwangsversteigerung des Grundbesitzes der Adelsfamilie geplant. Dieser soll aufgeteilt unter den Hammer kommen. Betroffen wären in diesem Fall auch das Schloss Glopper, der Forsthof mit Waldflächen und eine Schreinerei. Nicht betroffen soll der Palast im Hohenemser Stadtzentrum sein. 

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Laut Wirtschaftspresseagentur sei das Versteigerungsverfahren bereits in die Wege geleitet worden, das würde aus Eintragungen im Grundbuch hervorgehen. Rechtsanwalt Wilhelm Klagian, der die Familie Waldburg-Zeil vertritt, beschwichtigt allerdings. Man sei im guten Austausch mit der Bank und beabsichtige, durch Grundstücksverkäufe die Zwangsversteigerung abzuwenden. Das Schloss Glopper befindet sich seit 1843 im Privatbesitz der Familie Waldburg-Zeil, bereits seit 2025 steht es zum Verkauf.  

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