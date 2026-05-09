Vor Duell: Schnappt sich Sturm Hartberg-Goalie?

Vor dem Steirer-Duell in der Fußball-Bundesliga zwischen Hartberg und Sturm am Sonntag (17) rücken Transfergerüchte in den Vordergrund. Der Meister aus Graz dürfte sich bereits stärker mit dem Kader der kommenden Saison befassen, dabei geistert auch der ein oder andere Name des Sonntag-Gegners herum.