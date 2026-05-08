Dornbirn: Weg mit dem Hermann-Gmeiner-Weg

Die Stadt Dornbirn benennt mehrere Straßen und einen Park um. So soll es künftig keine öffentlichen Flächen mehr geben, die an den wegen Kindesmissbrauchs in Verruf geratenen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner erinnern. Der Weg wird Kinderdorfweg heißen, der Park wird nach Selma Mitteldorf benannt, die sich um die Säuglings- und Tuberkulosefürsorge in Vorarlberg verdient machte und Opfer der NS-Rassenpolitik wurde.