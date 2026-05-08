Austria Lustenau erwachte in Salzburg zu spät

Violett wird in diesem Frühjahr zur Albtraum-Farbe für Lustenau. Nach dem 1:3 gegen die Young Violets und dem 0:3 in Klagenfurt kam die Austria in Salzburg über ein 2:2 nicht hinaus. Da St. Pölten mit 3:0 gewann, geht die Meisterschafts-Entscheidung in die letzte Runde. Der erste Matchball wurde also nicht genützt. Jetzt kommt es am Donnerstag zum großen Showdown gegen Amstetten, wo es wahrscheinlich einen vollen Erfolg braucht, um den Aufstieg klarzumachen. Ansonsten könnte die Saison noch mit einer Riesenenttäuschung zu Ende gehen.