Frastanzer drehten budgetiertes Minus ins Plus

Was die nicht beeinflussbaren Aufwendungen angeht, belief sich der Beitrag an den Landesgesundheitsfonds auf satte 2,2 Millionen Euro, der Beitrag an den Sozialfonds auf rund 2,1 Millionen. Bürgermeister Walter Gohm, der auch Gemeindeverbandschef ist, kritisierte zuletzt den Verteilungsschlüssel zwischen Land und Gemeinden bei den Fonds. Der Rechnungsabschluss wurde von den Gemeindevertretern einstimmig beschlossen.