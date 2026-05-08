„Noch kein Grund für Schnappatmung“

Und wie steht es um Vorarlbergs Felder und den Gemüseanbau? „Ein Großteil der Felder ist bewässerbar, und wir haben Zugriff aufs Grundwasser“, erklärt Harald Rammel, Experte für Gemüseanbau in der Landwirtschaftskammer Vorarlberg. „Klar freuen wir uns auf ein paar Regentage, aber die Situation ist keinesfalls bedrohlich.“ Akut sei die Situation eher im Osten des Landes oder in der Steiermark, erklärt er. „In Vorarlberg fällt prinzipiell mehr Regen, auch wenn es heuer trockener war als in anderen Jahren.“ Aber Rammel weist auf den reichlichen Schneefall im vergangenen Winter hin, die Schneeschmelze habe die Flüsse des Landes gut ausgestattet, meint er.