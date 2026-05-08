1,3 Millionen Beschäftigte haben bald weniger Geld

Das Problem hat zwei Seiten. Zum einen müssen künftig alle mit bis zu 2630 Euro Bruttoeinkommen mehr für die Arbeitslosenversicherung zahlen. Bisher galten für sie gestaffelte, niedrigere Beiträge. Ab 2027 wird für neue Beschäftigungsverhältnisse der Regelsatz von 2,95 Prozent fällig. Bei bestehenden Dienstverhältnissen wird der Satz über sechs Jahre nach und nach erhöht. Betroffen sind rund eine Million Beschäftigte.