Dürre-Alarm: Felder in NÖ komplett am Austrocknen

„Wir alle hoffen auf Regen und setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen in den betroffenen Regionen“, sagt Landesvize Stephan Pernkopf zu der regenlosen Zeit, die (mit Ausnahme Februar – siehe Grafik unten) in diesem Jahr die Hälfte der Grundwasserpegel in Niederösterreich auf ein zumindest niedriges Niveau absinken ließ.