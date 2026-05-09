Dürre-Alarm: Felder in NÖ komplett am Austrocknen

Geringe Niederschläge machen den Bauern in Niederösterreich starke Probleme. Gleichzeitige Pool-Befüllungen lösen vereinzelt kurzfristig auch Trinkwassermangel in einigen Orten aus. Grundsätzlich erwarten sich aber Landesvize Stephan Pernkopf und Minister Norbert Totschnig, dass auch langfristig die Versorgung gesichert ist.
„Wir alle hoffen auf Regen und setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen in den betroffenen Regionen“, sagt Landesvize Stephan Pernkopf zu der regenlosen Zeit, die (mit Ausnahme Februar – siehe Grafik unten) in diesem Jahr die Hälfte der Grundwasserpegel in Niederösterreich auf ein zumindest niedriges Niveau absinken ließ.
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