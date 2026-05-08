Pinke Spitalslandschaft sieht nur zwei Häuser vor

Mit dem vorliegenden Spitalscampus-Konzept, bei dem die Fachbereiche im Norden und Süden des Landes gebündelt werden sollen, habe Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher das „Nord-Süd-Prinzip“ selbst bestätigt. Der Unterschied zum Neos-Vorschlag sei aber, dass Rüscher an allen sieben Standorten festhalte. Dabei wurden nach ihren Berechnungen nur fünf bis elf Millionen jährlich eingespart – bei 310 Millionen Defizit weniger als vier Prozent des Problems. „Es geht bei dieser Reform nicht ums Sparen um jeden Preis, sondern um eine bessere und vor allem effektivere Struktur — und die bekommt man nicht mit sieben Spitalsstandorten und neuen Schildern“, betont Katharina Fuchs.