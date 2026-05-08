Vorarlberger (26) hortete Missbrauchsmaterial

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte geständig – und wirkte angeschlagen. „Ich habe keine Erklärung für mein Verhalten“, sagte der junge Mann leise. Er habe „Anschluss gesucht“ und sei dadurch in einschlägige Gruppen geraten. Anfangs habe er gar nicht realisiert, womit er es zu tun gehabt habe. „Ich war am Tiefpunkt meines Lebens“, erklärte er unter Tränen. Sein Verteidiger zeichnete das Bild eines Mannes in der Krise: Depressionen, eine Autismus-Diagnose und Drogenprobleme hätten ihn in eine „Abwärtsspirale“ gezogen.