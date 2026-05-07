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Neue Wege in der Beratung und bei Medikamenten

Vorarlberg
07.05.2026 13:55
Die Hilfe für alle Suchterkrankten wird neu aufgestellt und bis Jahresende umgesetzt.
Die Hilfe für alle Suchterkrankten wird neu aufgestellt und bis Jahresende umgesetzt.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Alles unter einem Dach – das neue Psychiatrie- und Suchtkonzept sieht zentrale Anlaufstellen in den jeweiligen Bezirken vor. Beraten werden alle Hilfesuchenden, unabhängig von ihrer Suchterkrankung.

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In den vergangenen Jahren haben sich bei den Suchterkrankungen die Konsumformen und Krankheitsbilder verändert, zudem sind die Betroffene oftmals von mehreren Substanzen abhängig. Dementsprechend wurde seitens des Landes das Psychiatrie- und Suchtkonzept überarbeitet. Neu sind nun integrierte Suchtberatungsstellen auf Bezirksebene. Sie sollen zentrale Anlaufstellen für Erkrankte und deren Angehörige sein. „Die integrierte Suchtberatung ist eine zentrale Säule und steht für einen Paradigmenwechsel: weg von substanzbezogenen Einzelangeboten hin zu einem umfassenden und bedarfsorientierten System“, erklärt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Die künftige Sucht- und Drogenberatungsstellen wird also Anlaufstelle für alle Menschen mit einem Suchtproblem sein – egal, ob es sich um Abhängigkeiten von Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Drogen handelt. Auch wer mit Spiel- oder Internetsucht zu kämpfen hat, kann sich an die Beratungsstelle wenden.

Ebenfalls neu aufgestellt wird die Medikamentenabgabe im Rahmen der Opioid-Substitutionstherapie. Bisher gibt es zwei Abgabestellen in Bregenz und Feldkirch, die aber im Laufe diese Jahres geschlossen werden. Betroffene sollen ihre Medikamente künftig – wie an anderen Bundesländern üblich – in den öffentlichen Apotheken abholen können.

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