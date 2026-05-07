Neue Wege in der Beratung und bei Medikamenten

In den vergangenen Jahren haben sich bei den Suchterkrankungen die Konsumformen und Krankheitsbilder verändert, zudem sind die Betroffene oftmals von mehreren Substanzen abhängig. Dementsprechend wurde seitens des Landes das Psychiatrie- und Suchtkonzept überarbeitet. Neu sind nun integrierte Suchtberatungsstellen auf Bezirksebene. Sie sollen zentrale Anlaufstellen für Erkrankte und deren Angehörige sein. „Die integrierte Suchtberatung ist eine zentrale Säule und steht für einen Paradigmenwechsel: weg von substanzbezogenen Einzelangeboten hin zu einem umfassenden und bedarfsorientierten System“, erklärt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.