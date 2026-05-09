Beim „Pflichtteil“ sind Ausnahmen kaum möglich

„Es gibt nur wenige Gründe, dass dieser entzogen werden kann“, erklärt der Jurist. Kurz gesagt, wenn sich der Erbe schwere strafrechtliche Verfehlungen gegenüber dem Erblasser zuschulden kommen ließ. Selbst wenn sich Kinder lange nicht um die Eltern kümmerten, wie es in Familien „üblich“ ist, ist dies kein Ausschließungsgrund. Erst nach 20 Jahren „Funkstille“ kann der Pflichtteil um die Hälfte reduziert werden, dann steht einem Erben also nur noch ein Viertel des Nachlasses zu.