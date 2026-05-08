Poolbefüllung: „Braucht Solidarität, kein Verbot“

„Krone“: Am Donnerstag hat es endlich etwas geregnet. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Clemens Matzer: Es waren immerhin an die zehn Liter pro Quadratmeter im Grazer Raum, die jetzt ins Grundwasser absickern. Und wir können auf weitere Schauer in den nächsten Tagen hoffen.