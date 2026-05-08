Poolbefüllung: „Braucht Solidarität, kein Verbot“

Die aktuelle Trockenheit bringt die steirische Wasserversorgung ins Wanken: Während Pools volllaufen, kommt aus den Wasserhähnen vereinzelt nur noch ein Rinnsal. Wie gefährdet ist unser Wassernetz? Und braucht es neue Gesetze? Clemens Matzer, Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft, klärt auf.
„Krone“: Am Donnerstag hat es endlich etwas geregnet. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Clemens Matzer: Es waren immerhin an die zehn Liter pro Quadratmeter im Grazer Raum, die jetzt ins Grundwasser absickern. Und wir können auf weitere Schauer in den nächsten Tagen hoffen.
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