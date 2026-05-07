Vorarlbergs Bischof Benno trifft Papst Leo in Rom

„Heute durfte ich einen für mich bewegenden Moment in Rom erleben: das Gebet am Grab von Papst Franziskus“, schrieb Vorarlbergs Kirchenoberhaupt am Mittwoch auf „Instagram“. Vor seinem Tod hatte Papst Franziskus angekündigt, dass er nicht im Petersdom, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt werden möchte. Er wählte diesen Ort aufgrund seiner tiefen persönlichen Verehrung für die Gottesmutter und seiner regelmäßigen Gebetsbesuche vor der Ikone Salus Populi Romani.