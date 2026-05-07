Vorarlbergs Bischof Benno trifft Papst Leo in Rom

Vorarlbergs Bischof Benno Elbs ist am Mittwoch in Rom mit Papst Leo XIV. zusammengetroffen. Am Vortag besuchte er das Grab des verstorbenen Papstes Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore.
„Heute durfte ich einen für mich bewegenden Moment in Rom erleben: das Gebet am Grab von Papst Franziskus“, schrieb Vorarlbergs Kirchenoberhaupt am Mittwoch auf „Instagram“. Vor seinem Tod hatte Papst Franziskus angekündigt, dass er nicht im Petersdom, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt werden möchte. Er wählte diesen Ort aufgrund seiner tiefen persönlichen Verehrung für die Gottesmutter und seiner regelmäßigen Gebetsbesuche vor der Ikone Salus Populi Romani.
Einsatz für den Frieden in der Welt
Am Donnerstagvormittag war Bischof Benno dann bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz. Im Anschluss würdigte er unter anderem das Friedensengagement des Papstes: „Viele Menschen auf dem Petersplatz freuen sich über die Erfahrung des Glaubens und den Einsatz von Papst Leo für den Frieden in der Welt.“
Am Nachmittag gab es ein weiteres Treffen mit dem Kirchenoberhaupt bei der Angelobung der Schweizergarde. Bischof Benno kennt den Papst noch von dessen früherer Tätigkeit: Als zuständiger Kardinal für Liechtenstein ernannte Robert Francis Prevost den Vorarlberger zum Apostolischen Administrator der benachbarten Erzdiözese.
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