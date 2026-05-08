NHL-Vertrag für Biber: „Ich fühle mich bereit!“

Zwei Jahre nach dem NHL-Draft rückt die beste Eishockey-Liga der Welt für Gregor Biber immer näher. Der 19-jährige Niederösterreicher wird nach der WM einen Entry-Level-Contract unterschreiben, der ihm bis zu einer Million Dollar pro Jahr bescheren könnte. Und: Aidan Grabner in WHL gedraftet.
Gregor Biber lächelt verschmitzt. Der Schweden-Legionär bereitet sich mit Österreichs Eishockey-Team in Klagenfurt, seiner früheren Wirkungsstätte, auf die WM ab 15. Mai in der Schweiz vor.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.