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NHL-Vertrag für Biber: „Ich fühle mich bereit!“

Eishockey
08.05.2026 22:27
Gregor Biber wurde 2024 von Utah Mammoth an 98. Stelle gedraftet
Gregor Biber wurde 2024 von Utah Mammoth an 98. Stelle gedraftet(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Zwei Jahre nach dem NHL-Draft rückt die beste Eishockey-Liga der Welt für Gregor Biber immer näher. Der 19-jährige Niederösterreicher wird nach der WM einen Entry-Level-Contract unterschreiben, der ihm bis zu einer Million Dollar pro Jahr bescheren könnte. Und: Aidan Grabner in WHL gedraftet.

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Gregor Biber lächelt verschmitzt. Der Schweden-Legionär bereitet sich mit Österreichs Eishockey-Team in Klagenfurt, seiner früheren Wirkungsstätte, auf die WM ab 15. Mai in der Schweiz vor.

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