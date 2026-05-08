Drogen-Checks: Viele wissen nicht, was sie nehmen

Extrem hochdosiertes Ecstasy, Kokain mit sehr hohem Reinheitsgrad und Substanzen unbekannter Art können sich besonders negativ auf die Gesundheit auswirken. Die Analyse von 37 Substanzproben im ersten Quartal 2026 zeigt eine Dominanz von Kokain (46 Prozent der Proben), häufig mit sehr hoher Reinheit von bis zu 99 Prozent. Auch Amphetamin wurde regelmäßig nachgewiesen – jedoch mit stark schwankenden Wirkstoffgehalten und teils hohen Beimengungen wie Koffein. Alarmierend auch Einzelfälle hochpotenter Substanzen wie Methamphetamin (nahezu rein) sowie hochdosiertes MDMA (z.B. in Form von Ecstasy). Konsumenten können die tatsächliche Stärke und Zusammensetzung der Substanzen kaum einschätzen. Rund 16 Prozent der analysierten Proben wichen von der erwarteten Substanz ab.