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Erhöhtes Risiko

Drogen-Checks: Viele wissen nicht, was sie nehmen

Vorarlberg
08.05.2026 14:30
Drogen-Analysen bringen Klarheit.
Drogen-Analysen bringen Klarheit.(Bild: LPD Steiermark)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wer in Vorarlberg Drogen konsumiert, kann die Substanzen anonym analysieren lassen. Dabei zeigt sich ein gefährlicher Trend zu hohen Reinheitsgraden und unbekannten Substanzen. 

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Seit Ende 2025 läuft in Vorarlberg das sogenannte Drug Checking: Drogen können anonym abgegeben und untersucht werden – damit man weiß, was man konsumiert. Nach Auskunft des Landes wird das Angebot gut angenommen. Bedenklich sind allerdings die Trends, die sich im Rahmen dieser Analysen abzeichnen: Der regionale Drogenmarkt sei von steigenden Risiken geprägt – insbesondere durch hochreine Substanzen, Fehldeklarationen und das Auftreten neuer psychoaktiver Substanzen, erklärt Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP).

Extrem hochdosiertes Ecstasy, Kokain mit sehr hohem Reinheitsgrad und Substanzen unbekannter Art können sich besonders negativ auf die Gesundheit auswirken. Die Analyse von 37 Substanzproben im ersten Quartal 2026 zeigt eine Dominanz von Kokain (46 Prozent der Proben), häufig mit sehr hoher Reinheit von bis zu 99 Prozent. Auch Amphetamin wurde regelmäßig nachgewiesen – jedoch mit stark schwankenden Wirkstoffgehalten und teils hohen Beimengungen wie Koffein. Alarmierend auch Einzelfälle hochpotenter Substanzen wie Methamphetamin (nahezu rein) sowie hochdosiertes MDMA (z.B. in Form von Ecstasy). Konsumenten können die tatsächliche Stärke und Zusammensetzung der Substanzen kaum einschätzen. Rund 16 Prozent der analysierten Proben wichen von der erwarteten Substanz ab.

Daten für Präventionsarbeit
Neben der Beratung beim Drug Checking liefert das Angebot auch Daten für Prävention, Suchthilfe und Monitoring. Die starke Nutzung – insbesondere im Oberland sowie über anonyme Abgabeboxen in Feldkirch und Bregenz – zeigt die Bedeutung niederschwelliger und anonymer Zugänge.

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