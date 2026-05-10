„Ich habe die Erleichterung förmlich gespürt“

Chance ist da

Nach dem freien Sonntag beginnt schon heute die Vorbereitung auf die letzte Saisonpartie gegen Ried. „Wir haben noch eine Chance auf die Europacup-Relegation, wir müssen mit einem Sieg unseren Teil dazu beitragen, dass die möglich werden kann“, sagt Zaric. Der Konkurrent um Platz zwei heißt in erster Linie Wolfsberg. Aber auch Tirol und der GAK sind bei entsprechenden Ergebnissen noch im Rennen. Besonders prekär ist die Situation für den GAK, der derzeit die ganze Bandbreite zwischen Europacup und Abstieg durchleben kann. Für Altach steht aber schon vor der letzten Runde fest, dass man sich nur mit einem Sieg gegen Ried die Relegationsbegegnung gegen die Oberösterreicher erarbeiten kann.