Zwei Frauen bei Wingsuit-Drama schwer verletzt

Ersthelfer rasch zur Stelle

Die 32-Jährige verlor durch den Zusammenstoß das Bewusstsein, woraufhin ihr Notschirm automatisch auslöste. Im Sinkflug berührte sie unter anderem eine Stromleitung und stürzte anschließend in den Alten Rhein. Zwei Schwimmer waren zum Glück rasch zur Stelle und zogen sie ans Ufer. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Die 48-jährige Deutsche verlor ebenfalls kurz das Bewusstsein, konnte ihren Schirm aber noch selbstständig öffnen. Nahe des Modellautoclubs Hohenems streifte auch sie eine Stromleitung und prallte aus rund zehn Metern Höhe auf den Boden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.