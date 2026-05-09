Tanken könnte billig sein

Bukold hat beobachtet, dass die Preise an den Zapfsäulen weit mehr gestiegen sind als die zugrunde liegenden Rohölpreise. Demnach verdienen die Konzerne – nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs – allein in Deutschland bei Dieselkraftstoff täglich zusätzliche 17,9 Millionen Euro. Bei Benzin sind es 3,2 Millionen. Kleines, aber wichtiges Detail am Rand: Die Hauptbezugsquellen der deutschen Raffinerien sind Norwegen, USA, Libyen, Großbritannien und Guyana. An sechster Stelle findet sich, um ein mögliches Krisengebiet zu nennen, der Irak mit einem Anteil von 4,3 Prozent der deutschen Rohölimporte.