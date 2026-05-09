Arbeiter unter 500-Kilo-Reifen eingeklemmt

In Lauterach (Vorarlberg) wurden am Freitagnachmittag zwei Männer bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. In einem Betrieb war ein Pneu bei der Befüllung aufgeplatzt, in weiterer Folge trat das Füllmaterial explosionsartig aus.
Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall gegen 15.10 Uhr ereignet. Bei sogenannten Reifenschäumarbeiten an einem rund 500 Kilogramm schweren Baumaschinenpneu platzte dieser aus bislang ungeklärter Ursache auf. Das Füllmaterial trat daraufhin explosionsartig aus. Ein Mitarbeiter wurde von der Druckwelle zurückgeschleudert, sein Kollege unter dem umstürzenden Reifen eingeklemmt. Beide Männer erlitten erhebliche Verletzungen.
Notarzthubschrauber im Einsatz
Nach der Erstversorgung am Unfallort durch den Notarzt und die Rettungskräfte wurde einer der Verletzten mit dem Hubschrauber Christopherus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der zweite Mann ist mit dem Rettungswagen ins LKH Bregenz gebracht worden.
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