Arbeiter unter 500-Kilo-Reifen eingeklemmt

Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall gegen 15.10 Uhr ereignet. Bei sogenannten Reifenschäumarbeiten an einem rund 500 Kilogramm schweren Baumaschinenpneu platzte dieser aus bislang ungeklärter Ursache auf. Das Füllmaterial trat daraufhin explosionsartig aus. Ein Mitarbeiter wurde von der Druckwelle zurückgeschleudert, sein Kollege unter dem umstürzenden Reifen eingeklemmt. Beide Männer erlitten erhebliche Verletzungen.