Motorboot im Hafenbecken leckgeschlagen

Ein auf die Seite gekipptes Wasserfahrzeug im Harder Auhafen in Vorarlberg hat am Freitagvormittag die Feuerwehr beschäftigt. Aufgrund eines technischen Defekts war das Boot leckgeschlagen, Gefahr für die Umwelt bestand glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt.
Als die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr am Einsatzort eintrafen, war das Boot bereits in Richtung Backbordseite umgekippt. Nachdem das Wasserfahrzeug mithilfe des Einsatzbootes "Föhn" erfolgreich aufgerichtet worden war, wurde das eingedrungene Wasser mittels einer Tauchpumpe abgesaugt.
Schlauch war undicht
Bei der anschließenden Begutachtung war die Ursache für das Malheur rasch ausgemacht: Ein Schlauch der sogenannten Lenzeinrichtung, welcher durch die Bootsschale führt, war undicht geworden. Dieser Defekt wurde von der Feuerwehr noch vor Ort behoben. Anschließend ist das Motorboot für eine genauere Überprüfung in eine Werft gebracht worden.
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