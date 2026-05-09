Motorboot im Hafenbecken leckgeschlagen

Schlauch war undicht

Bei der anschließenden Begutachtung war die Ursache für das Malheur rasch ausgemacht: Ein Schlauch der sogenannten Lenzeinrichtung, welcher durch die Bootsschale führt, war undicht geworden. Dieser Defekt wurde von der Feuerwehr noch vor Ort behoben. Anschließend ist das Motorboot für eine genauere Überprüfung in eine Werft gebracht worden.