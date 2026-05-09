Sekundenschlaf: Auto kracht in A14-Leitschiene



Passiert ist der Unfall gegen 5.20 Uhr: Der 35-jährige Pkw-Lenker war gerade in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als er infolge von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab, geriet auf das Bankett des Mittelstreifens und kollidierte mit der Leitschiene.