Biker (54) kracht frontal gegen Laternenmast

Anrainer hörten den Knall

Anwohner wurden durch das laute Aufprallgeräusch auf das Geschehen aufmerksam und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Da es keine direkten Augenzeugen gibt und sich der Lenker selbst an den Hergang nicht erinnern kann, ist die Unfallursache unklar. Der schwer verletzte 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert.