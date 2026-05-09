Biker (54) kracht frontal gegen Laternenmast

Ereignet hat sich der Unfall am Freitagabend in der Weberstraße. Der 54-jährige Mann war dort mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Senderstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Zweirad verlor und frontal mit einem Laternenmast kollidierte.
Anrainer hörten den Knall
Anwohner wurden durch das laute Aufprallgeräusch auf das Geschehen aufmerksam und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Da es keine direkten Augenzeugen gibt und sich der Lenker selbst an den Hergang nicht erinnern kann, ist die Unfallursache unklar. Der schwer verletzte 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert.
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