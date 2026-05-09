Meister Krems und Vize Hard im Viertelfinale out

Während Ferlach erstmals seit Einführung des Halbfinal-Formats in der Runde der besten vier dabei ist, sind die Fivers ein Dauergast. Die Wiener haben seit der Saison 2004/05 stets den Einzug ins Halbfinale geschafft und treffen nun auf die Füchse aus Bruck-Trofaiach. Das zweite Halbfinale bestreiten Vöslau und Ferlach.