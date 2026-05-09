Meister Krems und Vize Hard im Viertelfinale out

Die beiden Finalisten der vergangenen Saison sind am Samstag bereits im Viertelfinale der Handball-Liga Austria (HLA) ausgeschieden.
Meister UHK Krems verlor das entscheidende dritte Spiel der „best of three“-Serie beim SC Ferlach 27:31 (14:18), Vizemeister HC Hard musste sich im Heimspiel den Fivers WAT Margareten mit 31:33 (14:15) geschlagen geben. Grunddurchgangssieger Bad Vöslau und die BT Füchse hatten ihre Viertelfinalserien in zwei Spielen für sich entschieden.
Während Ferlach erstmals seit Einführung des Halbfinal-Formats in der Runde der besten vier dabei ist, sind die Fivers ein Dauergast. Die Wiener haben seit der Saison 2004/05 stets den Einzug ins Halbfinale geschafft und treffen nun auf die Füchse aus Bruck-Trofaiach. Das zweite Halbfinale bestreiten Vöslau und Ferlach.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.