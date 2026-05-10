Base-Jumper bei illegalem Sprung schwer verletzt

Ein 28-jähriger Mann hat sich am Sonntag bei einem verbotenen Base-Jump in Hohenems schwere Verletzungen zugezogen – sein Fallschirm hatte sich nicht richtig geöffnet. Es ist bereits der zweite schwere Fallschirmunfall in Vorarlberg an diesem Wochenende.
Wie der ORF Vorarlberg berichtet, sprang der 28-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8.20 Uhr vom sogenannten „Rhomberg-Felsen“ zwischen Dornbirn und Hohenems ab. Fatalerweise öffnete sich sein Fallschirm aufgrund eines technischen Defektes nicht vollständig, weshalb er mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden aufschlug und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Base-Jumping ist in Österreich verboten
Base-Jumping, also das Springen von festen Objekten wie Felsen oder Gebäuden, ist eine Extremsportart mit hohem Risiko. In Österreich ist diese Sportart grundsätzlich illegal.
Der Grund dafür liegt im Luftfahrtgesetz: Base-Jumps unterschreiten in der Regel die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Öffnungshöhe von 600 Metern über Grund. Zudem gelten sie als sogenannte „Außenlandungen“, damit sind Landungen außerhalb genehmigter Flugplätze gemeint. Solche Landungen sind ohne eine spezielle Genehmigung des Landeshauptmannes nicht gestattet und werden zur Anzeige gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.