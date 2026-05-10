Base-Jumper bei illegalem Sprung schwer verletzt

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, sprang der 28-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8.20 Uhr vom sogenannten „Rhomberg-Felsen“ zwischen Dornbirn und Hohenems ab. Fatalerweise öffnete sich sein Fallschirm aufgrund eines technischen Defektes nicht vollständig, weshalb er mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden aufschlug und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.