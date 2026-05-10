Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall in Vorarlberg

Base-Jumper bei illegalem Sprung schwer verletzt

Chronik
10.05.2026 12:42
Eine gefährliche Angelegenheit: Base-Jumping (Symbolbild).
Eine gefährliche Angelegenheit: Base-Jumping (Symbolbild).(Bild: Alex - stock.adobe.com)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 28-jähriger Mann hat sich am Sonntag bei einem verbotenen Base-Jump in Hohenems schwere Verletzungen zugezogen – sein Fallschirm hatte sich nicht richtig geöffnet. Es ist bereits der zweite schwere Fallschirmunfall in Vorarlberg an diesem Wochenende.

0 Kommentare

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, sprang der 28-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8.20 Uhr vom sogenannten „Rhomberg-Felsen“ zwischen Dornbirn und Hohenems ab. Fatalerweise öffnete sich sein Fallschirm aufgrund eines technischen Defektes nicht vollständig, weshalb er mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden aufschlug und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Lesen Sie auch:
Crash in luftiger Höhe
Zwei Frauen bei Wingsuit-Drama schwer verletzt
10.05.2026

Base-Jumping ist in Österreich verboten
Base-Jumping, also das Springen von festen Objekten wie Felsen oder Gebäuden, ist eine Extremsportart mit hohem Risiko. In Österreich ist diese Sportart grundsätzlich illegal.

Der Grund dafür liegt im Luftfahrtgesetz: Base-Jumps unterschreiten in der Regel die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Öffnungshöhe von 600 Metern über Grund. Zudem gelten sie als sogenannte „Außenlandungen“, damit sind Landungen außerhalb genehmigter Flugplätze gemeint. Solche Landungen sind ohne eine spezielle Genehmigung des Landeshauptmannes nicht gestattet und werden zur Anzeige gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
10.05.2026 12:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 19°
Symbol bedeckt
Bludenz
13° / 23°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 20°
Symbol bedeckt
Feldkirch
12° / 24°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
243.172 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
103.766 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
98.131 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
878 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
860 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Chronik
Unfall in Vorarlberg
Base-Jumper bei illegalem Sprung schwer verletzt
Crash in luftiger Höhe
Zwei Frauen bei Wingsuit-Drama schwer verletzt
Krone Plus Logo
Lkw-Fahrer im Abseits
Trucker schlagen Alarm: „Moderner Sklavenhandel!“
Starke Leichtathleten
Ländle-Asse ließen Rekorde und Medaillen purzeln
Krone Plus Logo
Erinnerung
Wie ich erst spät das Meer kennenlernte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf