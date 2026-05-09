Keeper Domenik Schierl ist vom Aufstieg überzeugt

Einen Tag nach dem vergebenen Matchball herrscht in Lustenau weiter volle Zuversicht, den Aufstieg im letzten Match gegen Amstetten zu schaffen. „Ich scheiße jetzt einfach drauf und vergesse dieses Spiel schnell“, meinte ein emotionaler Domenik Schierl nach dem 2:2 in Salzburg. Der Tormann und sein Team nahmen das Positive mit, den Punkt. So muss Aufstiegskonkurrent St. Pölten das letzte Match gegen Wels gewinnen, um noch Chancen zu haben. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass drei Teams punktegleich abschließen. Dazu müsste der FAC gewinnen, St. Pölten Remis spielen und Lustenau verlieren. Da hätte aber die Austria wegen der direkten Duelle die Nase vorne.