Keeper Domenik Schierl ist vom Aufstieg überzeugt

Auch nach dem vergebenen Matchball bei Austria Salzburg sind die Grün-Weißen sicher, dass sie den Aufstieg in die Bundesliga schaffen werden. Tormann Domenik Schierl verspricht: „Wir werden das zu Hause rocken!“ Auch Ex-Trainer Roman Mählich glaubt an Meistertitel für die Lustenauer.
Einen Tag nach dem vergebenen Matchball herrscht in Lustenau weiter volle Zuversicht, den Aufstieg im letzten Match gegen Amstetten zu schaffen. „Ich scheiße jetzt einfach drauf und vergesse dieses Spiel schnell“, meinte ein emotionaler Domenik Schierl nach dem 2:2 in Salzburg. Der Tormann und sein Team nahmen das Positive mit, den Punkt. So muss Aufstiegskonkurrent St. Pölten das letzte Match gegen Wels gewinnen, um noch Chancen zu haben. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass drei Teams punktegleich abschließen. Dazu müsste der FAC gewinnen, St. Pölten Remis spielen und Lustenau verlieren. Da hätte aber die Austria wegen der direkten Duelle die Nase vorne.
Alles in eigener Hand
Lustenau hat nach wie vor alles in eigener Hand und auch für TV-Kommentator und Ex-Austria-Trainer Roman Mählich ist alles andere als ein Sieg im letzten Spiel sehr unwahrscheinlich. „Sie spielen zu Hause und das Stadion wird brennen.“ Für Kult-Keeper Schierl ist das Spiel an Christi Himmelfahrtstag eines der wichtigsten in der Vereinsgeschichte.
„Wir brauchen nur zu gewinnen und ich bin völlig überzeugt davon. Für mich fährt da der Zug drüber, dass wir das rocken. Für den 31-Jährigen kann der Aufsteiger nur Austria Lustenau heißen. „Wir sind der größere Klub und wir haben von vorne bis hinten die besseren Spieler.“
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